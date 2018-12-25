Сборы штрафов с саратовских водителей планируют увеличить

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-25T16:04:55+03:00

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В Саратовской области планируют пополнить региональный дорожный фонд дополнительно на 2 млрд рублей. За счет чего это будет сделано, рассказали министр финансов Станислав Кошелев и его заместитель Виктор Осокин в пресс-центре «КП-Саратов» 25 декабря.

В уходящем 2018 году будет исполнено работ почти на 8 млрд рублей, уже подтверждено платежей на 7,4 млрд.

В 2019 году за счет увеличения акцизов на нефтепродукты и штрафов за нарушения ПДД.

- Произойдет увеличение доли отчисления в облбюджет от акцизов на нефтепродукты, оно будет неравномерным по месяцам, но в общей сложности планируется около 1 млрд рублей. Кроме этого, около 860-900 млн рублей обычно собирается штрафов за нарушения ПДД. Мы планируем что 1 млрд штрафов в 2019 году тоже пополнят Дорожный фонд. В федеральном бюджете в рамках нацпроекта запланировано для Саратовской области 2,6 млрд. Таким образом на следующий год, мы формируем дорожный фонд в размере свыше 10 млрд рублей, — рассказал Виктор Осокин.