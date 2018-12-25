2018-12-25T16:02:39+03:00
Общество

Скорая помощь не смогла попасть в четыре района города из-за нечищенных дорог

Один из автомобилей застрял в поселке Саксагай
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура города Саратова выявлены многочисленные факты не своевременной уборки снега на улицах и во дворах.

Прокуратурой города в адрес главы муниципального образования внесено представление об устранении нарушений. Согласно предоставленным сведениям станции скорой помощи по адресам: поселок Завокзальный, 1-й, 2-й Пугачевский поселок, Глебучев овраг, 1-я. 2-я. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я. 9-я Линия поселок Октябрьский, ул. Гвардейская, д. 1, автомобили скорой помощи не смогли добраться до места назначения, —рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.

Один из автомобилей «скорой» застрял в поселке Саксагай. Выбираться из снежного плена ему помогали спасатели.

Кроме того, за период с 1 по 20 декабря более 20 человек подскользнулись и получили повреждения на льду.

Эти сведения проверяются прокуратурой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку
«Т Плюс» снова отключает тепло в центре Саратова
Для Саратова и Энгельса купят 40 тракторов по уборке снега
Отключена вода на Загороднева и 2 Прокатной
В Балашове пропал мужчина в костюме Adidas
Житель Дагестана пойдет под суд за сбитого насмерть пешехода у Клещевки
В Саратовской области гость выгнал хозяина из квартиры и изнасиловал его сожительницу
Энергетики перекрывают улицу Горького в Саратове
Сборы штрафов с саратовских водителей планируют увеличить
В Энгельсе малыш выжил после полета с 5 этажа
Саратовцам рассказали, как выбирать икру
OOO «КВС» приняло участие в новогодней акции
В Саратове от снега рухнула вывеска библиотеки
Саратовцев попросили не кататься пьяными на ватрушках
МЧС предупреждает саратовцев о тумане и метели
Саратов и Энгельс за год набрали почти полмиллиарда долгов
3-й Дегтярный проезд Саратова остался без воды
Юниорская команда «Кристалл» сплотилась в ночной пробке под Балаково
Стоимость вывоза мусора в Саратовской области будет снижена на 4%
Минфин: Зарплату чиновникам не поднимали уже 4 года
Татьяна Загородняя пообещала разобраться с покусавшей детей собакой
Чиновников в Балаково уволят за оставленный на трассе автобус с детьми
От сосулек в Саратове пострадали трое горожан
Дети Ленинского района в Саратове играют с многометровыми сталактитами
Дворы и крыши в Саратове должны очищать от снега за сутки
Администрация Саратова выиграла иск о ликвидации торговых рядов возле ДК «Россия»
«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна
Школьница в Энгельсе принесла в банк фальшивую 5-тысячную купюру