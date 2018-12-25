Скорая помощь не смогла попасть в четыре района города из-за нечищенных дорог

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-25T16:02:39+03:00

Один из автомобилей застрял в поселке Саксагай

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Саратова выявлены многочисленные факты не своевременной уборки снега на улицах и во дворах.

Прокуратурой города в адрес главы муниципального образования внесено представление об устранении нарушений. Согласно предоставленным сведениям станции скорой помощи по адресам: поселок Завокзальный, 1-й, 2-й Пугачевский поселок, Глебучев овраг, 1-я. 2-я. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я. 9-я Линия поселок Октябрьский, ул. Гвардейская, д. 1, автомобили скорой помощи не смогли добраться до места назначения, —рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.

Один из автомобилей «скорой» застрял в поселке Саксагай. Выбираться из снежного плена ему помогали спасатели.

Кроме того, за период с 1 по 20 декабря более 20 человек подскользнулись и получили повреждения на льду.

Эти сведения проверяются прокуратурой.