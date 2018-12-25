2018-12-25T16:01:24+03:00
Происшествия

В Энгельсе малыш выжил после полета с 5 этажа

Его родители были слишком заняты ссорой и не следили за ребенком
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 декабря, из окна пятого этажа на улице Космонавтов,10 в Энгельсе выпал 6-летний ребенок.

- По предварительным данным, родители мальчика были слишком заняты ссорой и тот остался без присмотра. Ребенок оказался возле открытого окна, не удержался и полетел вниз,—рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Мальчик был в сознании, несмотря на множественные травмы.

На месте работают сотрудники Энгельсспаса, «скорой помощи», полиции, следственного комитета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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