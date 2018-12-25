Саратовцам рассказали, как выбирать икру

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-25T15:58:28+03:00

Если в составе продукта есть Е-239 — от лакомства лучше отказаться

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Специалисты областного Роспотребнадзора рассказали саратовцам о том, как правильно выбрать красную икру.

- Не стоит покупать продукт с рук или в местах несанкционированной торговли. На упаковке должно быть написано наименование продукта, адрес завода-изготовителя. Маркировка изделия должна быть нанесена лазером или выбита изнутри на крышке. Если икру произвели позже сентября — продукт сделан из замороженного сырья, — рассказали КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре.

Запрещенная добавка в еде — Е-239.

Разрешенные консерванты — Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;

Икринки должны иметь ядра и не должны быть разного размера.

Если положить продукцию в горячую воду, то натуральная икра немного побелеет и опуститься на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.