Саратовцам рассказали, как выбирать икру
Специалисты областного Роспотребнадзора рассказали саратовцам о том, как правильно выбрать красную икру.
- Не стоит покупать продукт с рук или в местах несанкционированной торговли. На упаковке должно быть написано наименование продукта, адрес завода-изготовителя. Маркировка изделия должна быть нанесена лазером или выбита изнутри на крышке. Если икру произвели позже сентября — продукт сделан из замороженного сырья, — рассказали КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре.
Запрещенная добавка в еде — Е-239.
Разрешенные консерванты — Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;
Икринки должны иметь ядра и не должны быть разного размера.
Если положить продукцию в горячую воду, то натуральная икра немного побелеет и опуститься на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.