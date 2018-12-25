OOO «КВС» приняло участие в новогодней акции

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-25T15:53:33+03:00

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В преддверии наступающих праздников ООО «КВС» совместно с управлением ГИБДД по Саратовской области провели новогоднюю акцию. Дед Мороз – заместитель директора ООО «КВС» Михаил Сычев и Снегурочка — инспектор группы по пропаганде ГИБДД Саратова, капитан полиции Виктория Вещеулова вручили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья.

В каждом доме главных новогодних персонажей с нетерпением ждали маленькие саратовцы. Ребята встречали Дедушку и его внучку улыбками и веселым смехом. Сладкие подарки, ледянки, светоотражатели и карточки для изучения Правил дорожного движения порадовали ребят в канун новогодних праздников.

- Мы с радостью откликнулись на предложение наших коллег из ГИБДД принять участие в такой замечательной акции. Наша компания уделяет внимание не только производственной деятельности, но и старается принимать участие в социально значимых для города мероприятиях. Мы были рады подарить деткам новогоднее настроение, — прокомментировал заместитель директора Михаил Сычев.