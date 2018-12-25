Саратовцев попросили не кататься пьяными на ватрушках

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-25T15:16:50+03:00

Это может быть опасно для жизни

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Начальник отдела по защите населения и территорий города управления защиты и населения и территорий города от ЧС рассказал о том, как сделать свой праздник максимально безопасным.

- Не нужно использовать источники открытого огня в квартирах, банях, дачах, — закрытых помещениях. И оставлять огонь в печи на долгий обогрев. Иногда пьяные родители выходят на неокрепший лед, выезжают на снегокатах, катают детей на ватрушках. Это очень опасно для жизни, — сказал Сергей Калинин.

Он попросил горожан не игнорировать оградительные ленты и не подходить близко к домам, на которых висят сосульки.

На все вопросы по уборке снега дежурные готовы ответить по телефонам:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.