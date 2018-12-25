Саратовцев попросили не кататься пьяными на ватрушках
Начальник отдела по защите населения и территорий города управления защиты и населения и территорий города от ЧС рассказал о том, как сделать свой праздник максимально безопасным.
- Не нужно использовать источники открытого огня в квартирах, банях, дачах, — закрытых помещениях. И оставлять огонь в печи на долгий обогрев. Иногда пьяные родители выходят на неокрепший лед, выезжают на снегокатах, катают детей на ватрушках. Это очень опасно для жизни, — сказал Сергей Калинин.
Он попросил горожан не игнорировать оградительные ленты и не подходить близко к домам, на которых висят сосульки.
На все вопросы по уборке снега дежурные готовы ответить по телефонам:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.