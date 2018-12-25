Саратов и Энгельс за год набрали почти полмиллиарда долгов

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-25T15:08:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Муниципальный долг в Саратовской области к 1 декабря вырос по итогам 2018 года на 4,6% (427,2 млн рублей) и составил 9,7 млрд рублей. Почти весь рост обеспечили два муниципальных образования – город Саратов и Энгельсский район. Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказал министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев.

- Они не получают дотации от областного бюджета, до сих пор не по крайней мере – Энгельсскому району в следующем году выделят 200 млн рублей. чтобы говорить о причинах, надо смотреть ситуацию не одного последнего года, а анализировать ее за 5-7 лет. Мы попросили их составить программы оздоровления финансов. Ситуация пожалуй, в Энгельсе более плачевная, чем в Саратове. У них кассовый разрыв около 700 млн рублей, — пояснил министр Станислав Кошелев.

Его заместитель Виктор Осокин подчеркнул, что ничего особенного не видит в том, что госдолг области снижается, а муниципальный растет.

- Это нормальная практика, бывает и наоборот, — заметил Осокин.