2018-12-25T15:08:03+03:00
Экономика

Саратов и Энгельс за год набрали почти полмиллиарда долгов

Минфин: Ситуация в Энгельсе более плачевная, чем в Саратове
Александр Уриевский
Поделиться:
Станислав Кошелев и Виктор ОсокинСтанислав Кошелев и Виктор ОсокинФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Муниципальный долг в Саратовской области к 1 декабря вырос по итогам 2018 года на 4,6% (427,2 млн рублей) и составил 9,7 млрд рублей. Почти весь рост обеспечили два муниципальных образования – город Саратов и Энгельсский район. Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказал министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев.

- Они не получают дотации от областного бюджета, до сих пор не по крайней мере – Энгельсскому району в следующем году выделят 200 млн рублей. чтобы говорить о причинах, надо смотреть ситуацию не одного последнего года, а анализировать ее за 5-7 лет. Мы попросили их составить программы оздоровления финансов. Ситуация пожалуй, в Энгельсе более плачевная, чем в Саратове. У них кассовый разрыв около 700 млн рублей, — пояснил министр Станислав Кошелев.

Его заместитель Виктор Осокин подчеркнул, что ничего особенного не видит в том, что госдолг области снижается, а муниципальный растет.

- Это нормальная практика, бывает и наоборот, — заметил Осокин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку
«Т Плюс» снова отключает тепло в центре Саратова
Для Саратова и Энгельса купят 40 тракторов по уборке снега
Отключена вода на Загороднева и 2 Прокатной
В Балашове пропал мужчина в костюме Adidas
Житель Дагестана пойдет под суд за сбитого насмерть пешехода у Клещевки
В Саратовской области гость выгнал хозяина из квартиры и изнасиловал его сожительницу
Энергетики перекрывают улицу Горького в Саратове
Сборы штрафов с саратовских водителей планируют увеличить
Скорая помощь не смогла попасть в четыре района города из-за нечищенных дорог
В Энгельсе малыш выжил после полета с 5 этажа
Саратовцам рассказали, как выбирать икру
OOO «КВС» приняло участие в новогодней акции
В Саратове от снега рухнула вывеска библиотеки
Саратовцев попросили не кататься пьяными на ватрушках
МЧС предупреждает саратовцев о тумане и метели
3-й Дегтярный проезд Саратова остался без воды
Юниорская команда «Кристалл» сплотилась в ночной пробке под Балаково
Стоимость вывоза мусора в Саратовской области будет снижена на 4%
Минфин: Зарплату чиновникам не поднимали уже 4 года
Татьяна Загородняя пообещала разобраться с покусавшей детей собакой
Чиновников в Балаково уволят за оставленный на трассе автобус с детьми
От сосулек в Саратове пострадали трое горожан
Дети Ленинского района в Саратове играют с многометровыми сталактитами
Дворы и крыши в Саратове должны очищать от снега за сутки
Администрация Саратова выиграла иск о ликвидации торговых рядов возле ДК «Россия»
«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна
Школьница в Энгельсе принесла в банк фальшивую 5-тысячную купюру