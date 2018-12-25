Юниорская команда «Кристалл» сплотилась в ночной пробке под Балаково

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-25T14:51:59+03:00

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Сегодня, 25 декабря, в 13:35 юниорская хоккейная команда «Кристалл» наконец-то вернулась домой после игры в Чебоксарах.

Напомним, что автобус застрял в пробке на трассе Р228 (Сызрань-Саратов-Волгоград) неподалеку с Балаково еще прошлой ночью.

- Наши спортсмены уже встретились с родителями. Сначала нам привезли сухой паек, затем топливо. Спасибо всем службам, особенно Вольскому району за то, что не оставили нас в беде. Все ребята чувствуют себя хорошо, — говорит тренер команды Сергей Андриященко.

- Эта дорога до дома запомнится нам надолго. Все знают, что трусы не играют в хоккей.

Поэтому сложности только сплотили нашу команду, — поделился капитан команды Егор Васин.

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