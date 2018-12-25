Стоимость вывоза мусора в Саратовской области будет снижена на 4%

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-25T14:49:30+03:00

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Регоператор уведомляет о снижении стоимости новой коммунальной услуги по обращению с ТКО на 4% с 1 января 2019 года

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской внес изменения в Постановление от 31 июля 2018 года № 28/1 «Об установлении единого тарифа на услугу Регионального оператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами» по обращению с ТКО по Зоне деятельности 1». В соответствии с принятыми поправками, произошло уменьшение тарифа с 586,07 рубля до 562,62 рубля за м3 ТКО с НДС. Снижение составило 4%, причем в новом тарифе учтен рост НДС с 1 января 2019 года.

Снижение единого тарифа Регионального оператора обеспечено возросшей экономической эффективностью работы системы концессионных мусороперерабатывающих предприятий, построенных АО «Управление отходами» в Саратовской области. С началом деятельности Регоператора в Зоне деятельности 1, многократно увеличилось количество ТКО, проходящих экологически безопасные обработку и захоронение на концессионных предприятиях. Возвратность первоначально привлеченных инвестиций напрямую зависит от загрузки мусороперерабатывающих комплексов, межмуниципальных полигонов захоронения ТКО и сети муниципальных мусороперегрузочных станций. Рост загрузки предприятий позволил обеспечить реальное снижение себестоимости процесса экологически безопасной обработки ТКО и снизить заложенные в тарифе затраты на деятельность мусороперерабатывающих комплексов.

- Регоператор последовательно добивается обеления всей отрасли по обращению с ТКО. В итоге мы обеспечили загрузку обрабатывающих предприятий, повышение экономической эффективности их работы и снижение себестоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО. С 1 января 2019 года, несмотря общее удорожание жилищно-коммунальных услуг, у нас произошло снижение на 4 процента. Более того, ежегодное снижение единого тарифа Регоператора заложено в долгосрочном тарифном регулировании и обеспечено гарантированной возвратностью первоначально вложенных инвестиций в создание концессионных объектов — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Весь объемов отходов проходит экологически безопасную обработку и захоронение на концессионных объектах в Энгельсе и Балакове. Саратовский филиал АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций, в соответствии с которыми долгосрочное тарифное регулирование является необходимой составляющей для реализации инфраструктурных проектов и решения социально-экологических задач.