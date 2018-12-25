Татьяна Загородняя пообещала разобраться с покусавшей детей собакой

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-25T14:01:02+03:00

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Вчера, 24 декабря, во дворе школы №71 на улице Танкистов в Кировском районе Саратова немецкая овчарка напала на шестерых детей.

Двое из них, 10 и 16-ти лет, после этого оказались в больнице.

- В данный момент мы с муниципалитетом связались, эту ситуацию отрабатываем. У нас есть проект «Территория безопасного детства». Любой житель может позвонить на горячую линию и сообщить о проблеме, чтобы не доводить ситуацию до того момента, когда собака уже покусает. Мы реагируем на все обращения граждан по поводу животных, — рассказала «КП-Саратов» Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Она пообещала держать ситуацию на контроле.

- Имеется информация, что у этой собаки есть хозяин. В любом случае, он будет наказан, — добавила Татьяна Загородняя.