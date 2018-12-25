Чиновников в Балаково уволят за оставленный на трассе автобус с детьми

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-25T13:19:19+03:00

Автобус с юными хоккеистами всю ночь простоял на трассе под Саратовом

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В администрации Балаковского района прокомментировали итоги обращения родителей юных хоккеистов команды «Кристалл-Саратов», которые в автобусе попали в затор на федеральной трассе.

- Информация, что автобус застрял в пробке на трассе Р228 (Сызрань-Саратов-Волгоград) в Вольском районе в 13 км от города Балаково поступила на пульт Единой диспетчерской службы города Балаково еще минувшей ночью.

Из-за должностной халатности, поступившую информацию сотрудники ЕДДС до главы района не довели.

Сегодня, 25 декабря, глава района Александр Соловьев в телефонном разговоре принес извинения родителям спортсменов от себя лично и от всех сотрудников администрации Балаковского муниципального района.

Как сообщили в администрации, началось служебное расследование. На время проверки отстранены от своих обязанностей начальник службы ЕДДС Андрей Быстров и директор МКУ «Управление по делам ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС администрации БМР» Андрей Багасин.

Александр Соловьёв сообщил, что все лица, допустившие непростительную халатность, будут уволены.

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