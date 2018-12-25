От сосулек в Саратове пострадали трое горожан
Все случаи произошли в декабре
Наталия ДаниленкоФото: Дарья Вострикова
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Заместитель председателя комитета по ЖКХ Наталия Даниленко ответила на вопрос «КП-Саратов», сколько человек пострало от падения сосулек.
- Один случай произошел на проспекте Кирова, второй - на Набережной Космонавтов. Это случилось в последние несколько дней, - призналась Наталия Даниленко.
Напомним, что управляющие компании за невыполнение своих обязанностей могут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Это проверяет муниципальный жилищный контроль.