2018-12-25T13:09:14+03:00
Общество

От сосулек в Саратове пострадали трое горожан

Все случаи произошли в декабре
Дарья Вострикова
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Наталия ДаниленкоНаталия ДаниленкоФото: Дарья Вострикова
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Заместитель председателя комитета по ЖКХ Наталия Даниленко ответила на вопрос «КП-Саратов», сколько человек пострало от падения сосулек.

- Один случай произошел на проспекте Кирова, второй - на Набережной Космонавтов. Это случилось в последние несколько дней, - призналась Наталия Даниленко.

Напомним, что управляющие компании за невыполнение своих обязанностей могут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Это проверяет муниципальный жилищный контроль.

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