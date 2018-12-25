Дети Ленинского района в Саратове играют с многометровыми сталактитами
Огромная ледовая композиция образовалась на месте прорыва трубы [фото]
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Жители Ленинского района недовольны опасной ледовой композицией на Топольчанской,1.
- У нас во дворе прорвалась труба. На этом месте появилась ледяная глыба, свисающая вниз с дерева. Там с удовольствием играют дети, не понимая, что в любой момент им на голову может упасть кусок наледи, — делится горожанин Юра Савчук в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Длинной сталактиты почти равны несколким этажам. Это видно на снимках, которые в доказательство своих слов опубликовал очевидец.
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По словам местных жителей, заявка на уборку уже ушла в администрацию Ленинского района. Однако, пока что ситуация никак не изменилась.