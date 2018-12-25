Дворы и крыши в Саратове должны очищать от снега за сутки

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-25T13:06:40+03:00

Еще быстрее это должно происходить на дорогах

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Сегодня, 25 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция представителей муниципалитета, посвященная уборке снега в городе. Кроме этого, речь шла о праздничной новогодней программе, безопасности граждан и работе коммунальных служб.

- По регламенту на дворовых территориях проход, тропинка, должны быть расчищены за три часа, если температура не ниже - 2. Если ниже, то за 6 часов. В течение суток снег должны вывезти и убрать, - рассказала заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталия Даниленко.

Крыши должны быть убраны в течение суток или их должны огородить снизу предупредительными лентами.

Сейчас на дорогах города круглые сутки работают работники коммунальных служб.

- Дворники выходят работать каждый день, посменно. У них нет выходных и праздников, - добавила заместитель председателя комитета ЖКХ.