2018-12-25T11:57:39+03:00
Общество

«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна

Пассажиры с ветерком добираются из Заводского в Ленинский район [фото]
Дарья Вострикова
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Фото очевидцевФото очевидцев
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Сегодня, 25 декабря, саратовцы удивляются разъезжающему по городу маршрутному микроавтобусу с разбитым окном.

Снимок необычной маршуртки в группе «Типичный Саратов» соцсети «Вконтакте» опубликовал пользователь Виктор Безруков.

- Сервис за гранью возможности, — высказался автор публикации. К снимку машины он прикрепил небезызвестную песню группы IOWA.

Горожане с ветерком добираются на маршруте №60 из Заводского в Ленинский район.

Неравнодушные комментаторы иронизируют над «новой технологией проветривания». Ее называют «бесплатным кондиционером».

На улицах Саратова сегодня -3 градуса по Цельсию.

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