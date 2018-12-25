«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна
Пассажиры с ветерком добираются из Заводского в Ленинский район [фото]
Фото очевидцев
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Сегодня, 25 декабря, саратовцы удивляются разъезжающему по городу маршрутному микроавтобусу с разбитым окном.
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