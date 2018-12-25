2018-12-25T11:46:53+03:00
Общество

Школьница в Энгельсе принесла в банк фальшивую 5-тысячную купюру

Новогодний подарок едва не привел девочку к уголовному делу
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15-летняя школьница в Энгельсе нашла 5-тысячную купюру на снегу, когда возвращалась домой с уроков. Деньги оказались фальшивкой.

- Обрадовавшись внезапному новогоднему подарку, девочка направилась к ближайшему гипермаркету. Но вспомнила наставления из видеоролика, который посмотрела совсем недавно в социальных сетях. Сделав, по ее признанию сложный, но правильный выбор, школьница направилась в банк, где предъявила паспорт и пятитысячную купюру кассиру, и попросила проверить ее на подлинность. Специалисты проверили банкноту и установили, что она является фальшивой, — расскзали в ГУВД Саратова.

Полиция начала проверку и возбудила уголовное деле, сейчас разыскиваются причастные к изготовлению поддельной купюры.

В ГУ МВД России напомнили, что максимальный срок наказания за изготовление и распространение фальшивых денег составляет до 15 лет лишения свободы.

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