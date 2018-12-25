Житель Саратовской области не смог вернуться из Казахстана из-за долга

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-25T11:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Питерского района Саратовской области возбудили исполнительное производство о взыскании долга за кредит в отношении местного жителя. Мужчина задолжал банку почти 100 тыс. рублей.

- Однако мужчина не захотел выплачивать деньги и ему запретили выезжать из России, пока он не погасит сумму. В это время неплательщик был в командировке в Казахстане, а из-за ограничения попасть обратно на территорию РФ не смог, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

В течение нескольких часов гражданин оплатил задолженность. Такую спешку он объяснил тем, что везет ценный груз, а «задержка может привести к нежелательным последствиям».