В Саратове ищут пенсионера в лисьей шапке

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-25T11:33:33+03:00

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В Кировском районе Саратова пропал без вести 76-летний Алексей Алексеевич Борисов.

- Мужчину последний раз видели 22 декабря, — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пенсионера: рост — 186 см, среднее телосложение, короткие русые с проседью волосы, серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, черные теплые штаны и в рыжую шапку-ушанку из лисы.

Людей, владеющей информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.