2018-12-25T11:33:33+03:00
Общество

В Саратове ищут пенсионера в лисьей шапке

Мужчину последний раз видели 22 декабря
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Ориентировка на пропавшего мужчинуОриентировка на пропавшего мужчину
Изменить размер текста:

В Кировском районе Саратова пропал без вести 76-летний Алексей Алексеевич Борисов.

- Мужчину последний раз видели 22 декабря, — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пенсионера: рост — 186 см, среднее телосложение, короткие русые с проседью волосы, серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, черные теплые штаны и в рыжую шапку-ушанку из лисы.

Людей, владеющей информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает саратовцев о тумане и метели
Саратов и Энгельс за год набрали почти полмиллиарда долгов
3-й Дегтярный проезд Саратова остался без воды
Юниорская команда «Кристалл» сплотилась в ночной пробке под Балаково
Стоимость вывоза мусора в Саратовской области будет снижена на 4%
Минфин: Зарплату чиновникам не поднимали уже 4 года
Татьяна Загородняя пообещала разобраться с покусавшей детей собакой
Чиновников в Балаково уволят за оставленный на трассе автобус с детьми
От сосулек в Саратове пострадали трое горожан
Дети Ленинского района в Саратове играют с многометровыми сталактитами
Дворы и крыши в Саратове должны очищать от снега за сутки
Администрация Саратова выиграла иск о ликвидации торговых рядов возле ДК «Россия»
«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна
Школьница в Энгельсе принесла в банк фальшивую 5-тысячную купюру