Пьяные собутыльники в Энгельсе обворовали соседку
Они вынесли из ее квартиры телевизор
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Двое парней из Энгельсского района признаны виновными в краже.
- Установлено, что 16 октября 2018 года 32 и 33-летний парень распивали алкоголь дома у одного из них. Внезапно хозяин квартиры предложил другу украсть что-нибудь у соседки, которая на днях потеряла ключ от квартиры, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Как выяснилось, один из мужчин нашел этот ключ и не вернул. В этот же день воры открыли им дверь и зашли внутрь. Там им приглянулся телевизор стоимостью 21180 рублей. На злоумышленников завели уголовные дела. Суд над ними уже состоялся.
Каждому из них получил год и семь месяцев условного срока.