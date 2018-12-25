2018-12-25T11:18:01+03:00
Общество

Мэрия предлагает саратовцам не подходить к стенам зданий

Кроме этого горожанам предлагают обходить огороженные участки тротуаров
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Мэрия Саратова распространила памятку для горожан, связанную с безопасностью при хождении по улицам.

В администрации констатируют, что после выпадения большого количества осадков и потеплением обострилась угроза схода снежных и ледяных масс с крыш.

- Администрация рекомендует населению соблюдать осторожность, обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. Необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны, — говорится в тексте памятки.

Чиновники также не советуют оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег.

Напомним, несколько горожан уже пострадали от упавших с крыш ледяных глыб. Огороженные участки тротуаров иногда заставляют горожан идти по проезжей части. подвергаясь опасности быть сбитыми автомобилями.

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