2018-12-25T11:05:03+03:00
Общество

Предпринимателям в Саратове дали 5 месяцев на замену вывесок

Такое решение приняли большинством депутаты городской думы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты Саратовской городской думы решили перенести сроки смены вывесок, не соответствующих утвержденному правилами благоустройства Саратова дизайн-коду.

Вопреки обсуждавшемуся ранее решению установить срок замены вывесок 1 января 2020 года, было решено перенести эту дату на 1 мая 2019 года.

По мнению некторых депутатов, это гармонично будет сочетаться с апрельскими субботниками и не несет серьезных трат для бизнесменов.

Против выступил депутат Максим Самсонов, сын облдепа Зинаиды Самсоновой, совладельца «ТАУ Галлереи». Тем не менее, большинством голосов решение принято. Заменить неправильные рекламные вывески предприниматели должны в срок до 1 мая 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает саратовцев о тумане и метели
Саратов и Энгельс за год набрали почти полмиллиарда долгов
3-й Дегтярный проезд Саратова остался без воды
Юниорская команда «Кристалл» сплотилась в ночной пробке под Балаково
Стоимость вывоза мусора в Саратовской области будет снижена на 4%
Минфин: Зарплату чиновникам не поднимали уже 4 года
Татьяна Загородняя пообещала разобраться с покусавшей детей собакой
Чиновников в Балаково уволят за оставленный на трассе автобус с детьми
От сосулек в Саратове пострадали трое горожан
Дети Ленинского района в Саратове играют с многометровыми сталактитами
Дворы и крыши в Саратове должны очищать от снега за сутки
Администрация Саратова выиграла иск о ликвидации торговых рядов возле ДК «Россия»
«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна
Школьница в Энгельсе принесла в банк фальшивую 5-тысячную купюру