Предпринимателям в Саратове дали 5 месяцев на замену вывесок

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-25T11:05:03+03:00

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Депутаты Саратовской городской думы решили перенести сроки смены вывесок, не соответствующих утвержденному правилами благоустройства Саратова дизайн-коду.

Вопреки обсуждавшемуся ранее решению установить срок замены вывесок 1 января 2020 года, было решено перенести эту дату на 1 мая 2019 года.

По мнению некторых депутатов, это гармонично будет сочетаться с апрельскими субботниками и не несет серьезных трат для бизнесменов.

Против выступил депутат Максим Самсонов, сын облдепа Зинаиды Самсоновой, совладельца «ТАУ Галлереи». Тем не менее, большинством голосов решение принято. Заменить неправильные рекламные вывески предприниматели должны в срок до 1 мая 2019 года.