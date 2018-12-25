На пожаре в Энгельсе пострадал мужчина
Он доставлен в ожоговый центр
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Около полуночи 24 декабря в Энгельсе Саратовской области горел жилой дом.
Сообщение о пожаре в МЧС получили в 23.45.
Горел частный деревянный дом на улице Комсомольская. На тушение выдвинулись 3 единицы техники, 11 человек личного состава.
Площадь пожара составила 50 кв.м.
Как уточнили в региональном ГУ МЧС, на пожаре пострадал 88-летний мужчина. Он был госпитализирован в ожоговый центр. Пожар был локализован уже спустя 20 минут после вызова огнеборцев.