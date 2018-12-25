2018-12-25T10:31:02+03:00
Общество

В новогодние каникулы отделения «Почты России» будут работать

Выходными объявлены три дня
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Стал известен график работы отделений «Почты России» на новогодние праздники.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, 29 декабря рабочий день сокращается на один час.

30 декабря, а также 3-6 и 8 января установлен обычный режим работы отделений.

31 декабря почтовые отделения будут работать по режиму субботы.

1, 2 и 7 января — выходные дни.

Пенсии будут доставлять по согласованию с ПФ РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает саратовцев о тумане и метели
Саратов и Энгельс за год набрали почти полмиллиарда долгов
3-й Дегтярный проезд Саратова остался без воды
Юниорская команда «Кристалл» сплотилась в ночной пробке под Балаково
Стоимость вывоза мусора в Саратовской области будет снижена на 4%
Минфин: Зарплату чиновникам не поднимали уже 4 года
Татьяна Загородняя пообещала разобраться с покусавшей детей собакой
Чиновников в Балаково уволят за оставленный на трассе автобус с детьми
От сосулек в Саратове пострадали трое горожан
Дети Ленинского района в Саратове играют с многометровыми сталактитами
Дворы и крыши в Саратове должны очищать от снега за сутки
Администрация Саратова выиграла иск о ликвидации торговых рядов возле ДК «Россия»
«Это не шутки». По Саратову ездит маршрутка без окна
Школьница в Энгельсе принесла в банк фальшивую 5-тысячную купюру