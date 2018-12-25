В новогодние каникулы отделения «Почты России» будут работать

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-25T10:31:02+03:00

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Стал известен график работы отделений «Почты России» на новогодние праздники.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, 29 декабря рабочий день сокращается на один час.

30 декабря, а также 3-6 и 8 января установлен обычный режим работы отделений.

31 декабря почтовые отделения будут работать по режиму субботы.

1, 2 и 7 января — выходные дни.

Пенсии будут доставлять по согласованию с ПФ РФ.