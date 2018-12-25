В Саратове разыскивают водителя Рено Логан сбившего пешехода на «зебре»
Нарушитель с места ДТП скрылся
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Накануне 24 декабря вечером, напротив дома №63 по улице Новоастраханское шоссе, водитель Рено Логан на пешеходном переходе сбил мужчину и скрылся.
- Водитель Рено Логан, в пути следования нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на 51-летнего мужчину, после чего нарушитель, с места ДТП скрылся, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Поиски водителя иномарки продолжаются, пострадавший осмотрен медиками и отпущен домой.