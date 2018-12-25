2018-12-25T10:06:33+03:00
Происшествия

В ДТП в Вольском ранены женщина и подросток

Пострадавшие госпитализированы
Тимур Гадеев
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Накануне 24 декабря вечером, в Вольском районе столкнулись Honda и Газель.

- В 18:15 на 183 километре автодороги «Саратов-Сызрань-Волгоград 63-летний водитель автомобиля Honda при обгоне не справился с управлением и на полосе встречного движения столкнулся с микроавтобусом Газель, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В Результате ДТП пассажиры автомобиля Honda - 30-летняя женщина и 17-летний подросток получили травмы и были госпитализированы.

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