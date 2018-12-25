Автобус с юными хоккеистами деблокирован из затора на Вольской трассе

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-25T09:32:26+03:00

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В минспорта Саратовской области «КП-Саратов» сообщили подробности происшествия с юношеской хоккейной командой «Кристалл», которая 24 декабря застряла в заторе на трассе. В автобусе закончился бензин

- Вчера в 16.00, не доезжая 13 километров до Балаково, автобус с хоккейной командой ГАУ СОШ «СОШР по хоккею» не смог продолжить движение по трассе из-за затора большегрузов. Команда возвращалась с соревнований. В автобусе находятся 13 детей в возрасте 14 лет, тренер, два водители и двое родителей, один из которых врач. Из-за того, что движение по трассе было блокировано фурами, вывести детей не получилось, - сообщили в министерстве.

- Я незамедлительно поставил в известность все службы. Сразу же была организована доставка сухого пайка, горячего питания и подвоз солярки, чтобы автобус можно было прогревать. На место прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД», - заявил директор ГАУ СОШ «СОШР по хоккею» Сергей Николаев.

В настоящее время автобус начал движение в сопровождении машины ГИБДД в сторону Саратова. По пути следования в школе-интернате села Широкий Буерак главой Вольского района Виталием Матвеевым для детей будет организовано горячее питание.

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