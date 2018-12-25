Из-за коллапса на Кумысной поляне блокирована машиной «скорой» помощи [фото]
Люди идут по трассе пешком
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Пользователи социальных сетей ставших свидетелями многокилометрового затора на въезде в Саратов в районе Кумысной поляны передают подробности.
- Из-за многокилометровой пробки многие пассажиры вышли из машин и пошли в город пешком. В результате затора заблокированной оказалась даже «скорая» повсюду снежные заносы, – рассказал «КП-Саратов» пользователь социальной сети.
Сотрудники ГИБДД на дороге рекомендуют не только объезжать загруженные участки, но и вообще не выезжать в город на личном автотранспорте.
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