Экс-чиновника мэрии Саратова обвинили в получении взятки 18 млн рублей
Следствие считает, что за эту сумму он помог получить документы на многоэтажное строительство
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Бывшего чиновника администрации Саратова обвинили в получении взятки.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что в 2015 и 2016 годах начальник отдела получил 18 млн рублей за то, чтобы оказать содействие в выдаче документов для строительства многоквартирных домов в Заводском районе.
Ранее следователи СУ СКР возбудили также уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Материалы были объединены в одно производство.
В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.