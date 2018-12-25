На въезде в Саратов возникла многокилометровая пробка [фото]

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-25T09:10:37+03:00

Водители больше двух часов не могут проехать в город

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Пользователи социальных сетей передают, что на въезде в Саратов со стороны Кумысной Поляны возникла многокилометровая пробка.

- Это настоящий ад, я уже два с половиной часа не могу проехать в Саратов.

Туман жуткий, дороги не чищены, десятки машин просто стоят и ждут, – рассказал пользователь соцсети.

Как мы уже писали, из-за снегопада подобные ситуации возникли в разных частях города и по области.

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