В Саратове трое украли виски на 78 000 рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-25T09:13:56+03:00

Подозреваемые двое мужчин и женщина оказались уже задержанными за другое преступление

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В Саратове трое мужчин украли дорогостоящий виски Macallon fo на сумму 78 000 рублей.

- Согласно заявлению директора одного из торговых центров, неизвестные, находясь в торговом зале супермаркета, похитили 30 бутылок виски марки Macallon fo на сумму 78 025 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в совершении преступления были обнаружены двое мужчин 22 и 29 лет, а также 22-летняя гражданка которые уже были задержаны за другую кражу.