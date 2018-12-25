В Саратове сожгли 16 кг санкционного сыра [видео]

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-25T08:56:58+03:00

О выявлении и уничтожении санкционной продукции. В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Управления Россельхознадзора по Саратовской области совместно с сотрудниками Саратовской таможни при проведении рейдовых мероприятий на рынке, расположенном в г.Саратове, 14 декабря 2018г. была обнаружена партия сыра, согласно нанесенной маркировке производства стран Евросоюза, общим весом 16 кг Вышеуказанная продукция отнесена к коду 0406 ТН ВЭД ЕАЭС. и является запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Саратовской области принято решение об изъятии и уничтожении партии сыра.

Он был ввезен из Евросоюза

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В Саратове уничтожили санкционный сыр.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, продукт был выявлен в результате совместного рейда с сотрудниками таможни.

В декабре на одном из рынков была обнаружена партия сыра из стран Евросоюза. Общий вес составил 16 кг.

Этот товар запрещен к ввозу в Россию, поэтому было принято решение об уничтожении сыра. Он был сожжен.