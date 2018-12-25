В Саратове сожгли 16 кг санкционного сыра [видео]
О выявлении и уничтожении санкционной продукции.В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Управления Россельхознадзора по Саратовской области совместно с сотрудниками Саратовской таможни при проведении рейдовых мероприятий на рынке, расположенном в г.Саратове, 14 декабря 2018г. была обнаружена партия сыра, согласно нанесенной маркировке производства стран Евросоюза, общим весом 16 кг Вышеуказанная продукция отнесена к коду 0406 ТН ВЭД ЕАЭС. и является запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Саратовской области принято решение об изъятии и уничтожении партии сыра.
В Саратове уничтожили санкционный сыр.
Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, продукт был выявлен в результате совместного рейда с сотрудниками таможни.
В декабре на одном из рынков была обнаружена партия сыра из стран Евросоюза. Общий вес составил 16 кг.
Этот товар запрещен к ввозу в Россию, поэтому было принято решение об уничтожении сыра. Он был сожжен.
О выявлении и уничтожении санкционной продукции.В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Управления Россельхознадзора по Саратовской области совместно с сотрудниками Саратовской таможни при проведении рейдовых мероприятий на рынке, расположенном в г.Саратове, 14 декабря 2018г. была обнаружена партия сыра, согласно нанесенной маркировке производства стран Евросоюза, общим весом 16 кг Вышеуказанная продукция отнесена к коду 0406 ТН ВЭД ЕАЭС. и является запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Саратовской области принято решение об изъятии и уничтожении партии сыра.