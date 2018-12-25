За незаконную продажу елок в Саратове задержали двух торговцев
Составлены протоколы
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Полицейские микрорайона Солнечный за незаконную продажу сосен и елок задержали двух псевдо-предпринимателей.
- В ходе операции «Биосфера», на улице Тархова и Уфимцева задержаны два продавца деревьев хвойных пород, не имеющих разрешительные документы на предпринимательскую деятельность, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
На обоих нарушителей был составлен протокол об административном нарушении, который впоследствии будет передан в суд.