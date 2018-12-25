2018-12-25T08:40:32+03:00
Происшествия

За незаконную продажу елок в Саратове задержали двух торговцев

Составлены протоколы
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские микрорайона Солнечный за незаконную продажу сосен и елок задержали двух псевдо-предпринимателей.

- В ходе операции «Биосфера», на улице Тархова и Уфимцева задержаны два продавца деревьев хвойных пород, не имеющих разрешительные документы на предпринимательскую деятельность, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

На обоих нарушителей был составлен протокол об административном нарушении, который впоследствии будет передан в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24