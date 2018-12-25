На саратовской трассе застрял автобус с детьми. Подробности

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-25T08:36:18+03:00

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ГУ МЧС сообщает оперативную ситуацию на федеральной трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

На границе Вольского и Хвалынского районов возник серьезный затор. Скорость движения там составляет около 15 км в час, сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

В пробке оказался автобус Neoplan с пассажирами — в салоне 18 человек, включая 13 детей. Он следует из города Чебоксары в Саратов. Для него организован подвоз топлива, пассажиры обеспечены горячим питанием.

Также на месте затора работают две оперативные группы пожарный и спасателей, открыт мобильный городок жизнеобеспечения. Туда же будет перевезен мобильный пункт обогрева из Красноармейска.

Для объезда организован путь через Балаково по дороге Р-226.

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