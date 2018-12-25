2018-12-25T08:27:29+03:00
Происшествия

В Балашове рецидивист в маске и с ножом ограбил магазин

Подозреваемый задержан
Тимур Гадеев
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В Балашове ранее неоднократно судимый мужчина в маске и с ножом ворвался в магазин и похитил из кассы деньги.

- Согласно заявлению потерпевшей продавщицы, вечером в магазин по адресу на улице Энтузиастов неизвестный в черной шапке с прорезями для глаз, угрожая ножом, открыто изъял из кассы 2000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе операции «Антикриминал» был задержан 38-летний ранее неоднократно судимый подозреваемый. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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