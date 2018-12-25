Пожар выгнал на улицу жильцов многоквартирного дома в Саратове

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-25T08:25:53+03:00

Поздно вечером из здания эвакуировали 15 человек

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В Саратове вечером 24 декабря огнеборцам МЧС пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.

Возгорание произошло 24 декабря в 22.30 в трехэтажном многоквартирном доме на Ленинградской, 4.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС корреспонденту «КП-Саратов», горели вещи в бытовке, расположенной в подвале здания. Огонь успел охватить 10 кв. метров площади.

Из-за сильной задымленности пожарные эвакуировали жильцов дома. На улице окончания тушения ожидали 15 человек, никто из граждан не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются. По словам местных жителей, подвал дома могли поджечь. На месте также работали сотрудники Центра медицины катастроф, полиции. Обстоятельства и причины возникновения возгорания устанавливаются.