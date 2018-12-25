В Саратовском районе рецидивист похитил 450 000 рублей

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-25T08:15:49+03:00

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Полицейские саратовского района задержали более 10 раз судимого рецидивиста по подозрению в краже 450 000 рублей.

- Согласно заявлению потерпевшего из поселка красный Текстильщик, в течение последних двух месяцев из его дома было похищено 450 000 рублей. По подозрению в совершении кражи был объявлен в розыск 47-летний, ранее судимый мужчина, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Накануне 24 декабря, подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело, даны признательные показания.