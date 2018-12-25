2018-12-25T08:08:35+03:00
Происшествия

В Красном Куте на пожаре погибла женщина

Дом в котором найдено тело, сгорел полностью
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне вечером, 24 декабря, в Красном Куте Саратовской области загорелся жилой дом.

Дежурному МЧС сообщение о пожаре пришло в 18.00. Частный жилой дом полыхал на улице Маяковского. На его тушение отправились 5 пожарных на двух машинах.

Общая площадь охваченная огнем составила 40 кв. метров – дом сгорел полностью. Ликвидировать возгорание, причина которого пока выясняется, удалось лишь к 21.05.

В результате пожара огнеборцы обнаружили в одной из комнат дома тело женщины. Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской бласти, личность погибшей сейчас устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24