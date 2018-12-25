В Красном Куте на пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-25T08:08:35+03:00

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Накануне вечером, 24 декабря, в Красном Куте Саратовской области загорелся жилой дом.

Дежурному МЧС сообщение о пожаре пришло в 18.00. Частный жилой дом полыхал на улице Маяковского. На его тушение отправились 5 пожарных на двух машинах.

Общая площадь охваченная огнем составила 40 кв. метров – дом сгорел полностью. Ликвидировать возгорание, причина которого пока выясняется, удалось лишь к 21.05.

В результате пожара огнеборцы обнаружили в одной из комнат дома тело женщины. Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской бласти, личность погибшей сейчас устанавливается.