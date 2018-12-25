Саратовская юношеская команда хоккеистов застряла в заторе на трассе

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-25T07:57:19+03:00

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Сегодня ночью автобус с командой юношей из хоккейного клуба «Кристалл» застряли сначала в Хвалынском районе, а теперь в Вольском районе.

- Сегодня ночью в Хвалынском районе, у водителя автобуса с детьми кончился бензин. Им подвезли и топливо и питание. А теперь они стоят в заторе в Вольском районе. По всему участку между двумя районами очень заснеженные дороги и большое скопление транспорта, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Сейчас на месте затора между Вольским и Хвалынским районами вместе со спасателями работают сотрудники ГИБДД, а также коммунальные службы. Водителей призывают воздержаться от дальних поездок через этот участок.