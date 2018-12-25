В Саратовской области образовался затор на трассе Сызрань - Волгоград

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-25T08:03:10+03:00

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В Вольском районе Саратовской области из-за погодных условий и состояния трассы сохраняется затруднение движения на федеральной трассе Сызрань - Волгоград.

- По состоянию на 08.00 сохраняется затруднение движение в Вольском районе Саратовской области на участке ФАД Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 120 км – 135 км, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Скорость движения на этом участке трассы в районе села Богородское составляет не более 15 км/ч. Пока не установлено точное количество машин в районе затруднения движения. При этом в МЧС сообщили, что рейсовых автобусов в автомобильном заторе нет.