На Молочке возник транспортный коллапс. Подробности

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-25T08:08:18+03:00

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Сегодня на Молочке на улице Плодородная, в районе стадиона Авангард возникла гигантская пробка.

- Большегрузы перекрыли движение автомобилей по дороге, из-за этого образовался транспортный коллапс. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Саратова, которые помогли выстроить грузовики в один ряд ближе к обочине. Таким образом, сейчас открыто движение по одной полосе, – рассказали «КП-Саратов» в госавтоинспекции города.

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о создавшемся заторе, и просят объезжать данный участок или воспользоваться общественным транспортом.