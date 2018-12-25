Дорога из Солнечного перекрыта
Несмотря на раннее утро, пробки достигли уже 5 баллов
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Ранним утром 25 декабря Саратов уже встал в пробках. По состоянию на 7 часов, пробки достигли 4-х баллов, а всего через 20 минут - 5 баллов.
В сервисе Яндекс.карты автомобилисты предупреждают друг друга о перекрытом выезде из поселка Солнечный.
Как оказалось, дорогу на 1-м проезде Танкистов, улицах Танкистов и Плодородная дорогу перекрыли фуры и ГИБДД.
Водители описывают ситуацию словами: Все стоит!