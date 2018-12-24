Вечером в Саратове опять встали трамваи №9 и 10
Вагоны не едут в сторону Мирного переулка
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Сегодня, 24 декабря, вечером опять встали трамваи №9 и 10.
- Движение прервано в 17:20, у остановки «Театр Драмы» в сторону Мирного переулка, — уточнили в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что вагоны практических маршрутов периодечски встают, начиная с раннего утра.
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