Вечером в Саратове опять встали трамваи №9 и 10

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-24T16:52:45+03:00

Вагоны не едут в сторону Мирного переулка

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Сегодня, 24 декабря, вечером опять встали трамваи №9 и 10.

- Движение прервано в 17:20, у остановки «Театр Драмы» в сторону Мирного переулка, — уточнили в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что вагоны практических маршрутов периодечски встают, начиная с раннего утра.

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