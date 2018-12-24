2018-12-24T16:29:35+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина взял у приятеля 8 млн рублей на развитие бизнеса и присвоил

Он задержан полицией
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Саратова обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам мужчины, его знакомый обманом завладел крупной суммой денег.

Злоупотребив доверием, злоумышленник похитил более 8 млн рублей. Эти средства он получил от потерпевшего как вклад на развитие сельскохозяйственного бизнеса. Однако своих обязательств не выполнил, присвоив деньги.

Полиция начала расследование, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вечером в Саратове опять встали трамваи №9 и 10
Уволен виновник падения ледяной глыбы на женщину на проспекте Кирова
В Саратове женщина убила мужа одним ударом ножа
В Саратовской области восьмилетний мальчик сломал позвоночник на тренировке по самбо
Валерий Радаев открыл бассейн «Апатит» в Балакове
В ДТП в Саратовской области пострадали двое детей и четверо взрослых
В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»
Мэрия перед Новым годом предупреждает саратовцев о терроризме
На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты
Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины
Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова
На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления
Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления
В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»
Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы
Снегопад и ветер в Саратове могут усилиться
В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек
У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
В утренний час пик на проспекте Строителей сбили женщину
Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе
Рухнул козырек «Магнита» в Саратове
Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом
Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове
Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему