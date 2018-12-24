В Саратове мужчина взял у приятеля 8 млн рублей на развитие бизнеса и присвоил

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-24T16:29:35+03:00

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Житель Саратова обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам мужчины, его знакомый обманом завладел крупной суммой денег.

Злоупотребив доверием, злоумышленник похитил более 8 млн рублей. Эти средства он получил от потерпевшего как вклад на развитие сельскохозяйственного бизнеса. Однако своих обязательств не выполнил, присвоив деньги.

Полиция начала расследование, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.