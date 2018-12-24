В Саратове женщина убила мужа одним ударом ножа
Она отправилась в колонию на восемь лет
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В Заводском районе Саратова вынесен приговор местной жительнице Антонине Барановой.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, ее признали виновной в убийстве.
Преступление было совершено 19 августа. Вечером женщина с бывшим мужем находилась в квартире дома на улице Омская. Они поссорились из-за того, что женщина ушла к соседке, чтобы распивать там алкоголь.
Во время конфликта женщина ударила экс-супруга ножом в грудь. После первого же ранения тот скончался.
Гражданка рассказала о трагедии соседям, которые вызвали полицию.
Суд приговорил ее к восьми годам в колонии общего режима.