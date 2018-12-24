В Саратовской области восьмилетний мальчик сломал позвоночник на тренировке по самбо

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-24T15:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Самойловского района Саратовской области провела проверку после сообщения о травме ребенка на тренировке по самбо.

- Установлено, что в Самойловском районе 8-летний мальчик занимался в спортзале секции «Самбо». Он отрабатывал бросок «Мельница» , упал на спортивный мат и повредил спину. Ему никто не оказал медицинскую помощь и даже не вызвал «скорую», —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Согласно сведениям ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» ребенок получил компрессионный перелом грудных позвонков.

Виновник ситуации оштрафован судом на 10 тыс рублей.

Прокурор внес представление в адрес начальника отдела образования Самойловского муниципального района. В результате к административной ответственности привлечены трое должностных лиц.