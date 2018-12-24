2018-12-24T15:51:55+03:00
Общество

Валерий Радаев открыл бассейн «Апатит» в Балакове

Он рассчитан на 48 человек
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев приняли участие в церемонии открытия бассейна балаковского филиала АО «Апатит».

- Спортивный Балаково обретает новый объект – современный плавательный бассейн. Сегодняшний праздник стал возможен благодаря компании «ФосАгро», которая отмечает свое 45-летие. Это социально ответственный бизнес, который ежегодно помогает области – в прошлом году ФОК, в этом – бассейн, который станет доступным для всех жителей района, – отметил глава региона.

Как отметил губернатор, «ФосАгро» является лидером в производстве – в этом году компания впервые произвела 2 млн тонн удобрений.

- Новый бассейн – это наши социальные инвестиции. В этом году мы вложили в его строительство более 200 млн. рублей. Инвестиции в человека – это инвестиции в будущее, ведь человек эффективно работает, когда у него обеспечены необходимые условия, – отметил Андрей Гурьев.

Бассейн общей площадью 3 тыс. кв. метров был построен компанией «ФосАгро» в рамках собственной программы «Объект социальной инфраструктуры». Он является составной частью ФОКа «Апатит», в 2017 году была введена первая очередь спорткомплекса – игровой зал.

Бассейн размером 25 на 12,5 метров (5 плавательных дорожек) рассчитан на 48 человек. Он будет работать как для сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит», так и для всех желающих жителей г. Балаково, близлежащего с. Быков Отрог и других населенных пунктов Балаковского района.

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