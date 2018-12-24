В ДТП в Саратовской области пострадали двое детей и четверо взрослых

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-24T17:44:51+03:00

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Сегодня в ДТП на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград Саратовского района, столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек, включая двух детей.

- Около 12:30, водитель мужчина управляя автомобилем Kia Rio, в пути следования не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Toyota, под управлением 45-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии, водитель и пассажир-женщина из автомобиля Kia Rio госпитализированы, водитель автомобиля Tоyota и его пассажиры, 35-летняя женщина и мальчики 8 и 10 лет были также доставлены лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.