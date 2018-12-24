В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-24T15:21:12+03:00

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С 4 по 6 января в Балакове пройдет фестиваль «Клубничное Рождество».

- Гостей мероприятия ожидает катание на лошадях, собачьих упряжках, игра «Взятие снежного городка». А еще — зимние игры, веселые старты и эстафеты, танцы на льду и фотосессия с ростовыми куклами. Будет конкурс на самую креативную елку и оригинального снеговика, — рассказали «КП-Саратов» в областном комитете по туризму.

На празднике можно будет купить сувениры от ремесленников.

В этом году фестиваль получил специальный диплом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшая идея туристического события».