2018-12-24T14:52:51+03:00
Экономика

На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты

Подписано соглашение с ООО «Саратовлифткомплект»
Екатерина Семенова
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В промышленном парке «Тролза» будут выпускать лифты.

Как рассказали «КП-Саратов» АО «Управляющая компания Частный промышленный парк «ТРОЛЗА», сегодня, 24 декабря, подписано соответствующее соглашение с ООО «Саратовлифткомплект».

Со стороны промышленного парка соглашение подписал генеральный директор Наталья Переславцева, со стороны ООО «Саратовлифткомплект» — Владимир Голеня.

Производственные мощности уникального для нашего региона лифтового предприятия будут размещены на территории промышленного парка, что позволит увеличить привлекательность площадки.

Кроме того, для «Саратовлифткомплект» это означает выход на новый уровень развития.

- Уверен, что знания и опыт специалистов промышленного парка, технические компетенции и технологический потенциал ООО «Саратовлифкомплект» позволят начать активные поставки саратовских лифтов как в регионы России, так и за рубеж — заявил директор ООО «Саратовлифкомплект» Владимир Голеня.

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