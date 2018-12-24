Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-24T14:50:57+03:00

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Новобурасский районный отдел судебных приставов Саратовской области никак не мог заставить местного жителя оплатить 44 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

- Мужчина задолжал 63 тыс. рублей. Выяснилось, что на его имя открыт счет в одном из кредитных учреждений. Он был обналичен в счет погашения долга. Кроме того, на машины должника — «Nissan» и «Kia», наложили запрет на совершение регистрационных действий. Иными словами, теперь он не мог продать или подарить их, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП.

Судебные приставы сообщили мужчине по телефону о том, что его ждет, если он и дальше не оплатит долги по штрафам за нарушения ПДД.

После этого мужчина приехал из Москвы, на родину и оплатил штрафы, а также исполнительский сбор приставов.